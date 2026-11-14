Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"

Sul canale YouTube 'Milan Hello' di Andrea Longoni è uscito "FRANCO BARESI , LA VERA STORIA DELLA LEGGENDA", il documentario dedicato al grande Capitano del Milan. Un lavoro lungo e completo, a cura del collega Longoni, con riprese e montaggio di Fabrizio Rota.

Milan, il documentario su Baresi

La storia di, dal primo provino con, dove viene bocciato, al tetto del mondo con la maglia del. Racconto emozionante, arricchito da interviste e testimonianze esclusive di allenatori, compagni, dirigenti e avversari.e tanti altri.

Con l'incredibile racconto del recupero dell'infortunio di Usa 94 da parte di Pincolini. Aneddoti e storie inedite sulla vita e la carriera gloriosa della Bandiera del Milan, da poco volata in cielo. Aneddoti, racconti, curiosità sulla carriera di Baresi le potete trovare sul sito di PianetaMilan (clicca qui). Di seguito, invece, il video sul canale YouTube 'Milan Hello' di Andrea Longoni.