Francia-Marocco, gol di Theo Hernandez e finale: africani eliminati

Si è appena conclusa la seconda semifinale del Mondiale, che è stata Francia-Marocco, con il passaggio del turno dei Galletti anche grazie al gol di Theo Hernandez, terzino del Milan classe 1997. Due gol a zero. Il primo è proprio quello del rossonero, in avvio di gara: al minuto 5 in sforbiciata da distanza ravvicinata trova il vantaggio che si rivelerà poi decisivo. Il raddoppio arriva al 79', quando ci pensa Kolo Muani, classe 1998 dell'Eintracht Francoforte, a spingere in rete un pallone vagante in area.