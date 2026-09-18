Arrivano ufficialmente anche le prime scelte di Zinedine Zidane: convocati dalla Francia Maignan e Rabiot
Milan, l'arrivo di Rabiot in ritiro: foto, autografi e un cartellone speciale | VIDEO PM
È una giornata a fortissime tinte internazionali in casa Milan. Tra le varie selezioni che hanno diramato i propri elenchi in vista degli impegni di Nations League, si prospettava grande curiosità per la attesissime prime scelte di Zinedine Zidane, fresco sulla panchina della Francia come erede di Didier Deschamps dopo la fine dei Mondiali 2026.
Francia, convocati due rossoneriNel nuovo corso Zizou, arrivano delle conferme immediate: il portiere del Milan Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot figurano infatti tra i punti fermi della nazionale francese. Per l'Italia e per i tifosi rossoneri l'appuntamento è già fissato: i transalpini incroceranno la Nazionale Azzurra il prossimo 2 ottobre nella cornice dello Stade de France.
L'elenco del nuovo Commissario Tecnico mescola sia le novità che l'usato sicuro, cona che quale 'colpo' di prospettiva, ma spicca molto anche l'assenza di Theo Hernandez, uno dei protagonisti maggiori dell'ultima era Deschamps. Ecco, di seguito, la lista completa.
Portieri:
- Maignan,
- Restes,
- Risser.
Difensori:
- Diouf,
- Jacquet,
- Kalulu,
- Konaté,
- Koundé,
- Lacroix,
- Truffert,
- Upamecano.
Centrocampisti:
- Camavinga,
- Cherki,
- Da Cunha,
- Manu Koné,
- Rabiot,
- Zaïre-Emery.
Attaccanti:
- Barcola,
- Dembélé,
- Doué,
- Lepaul,
- Mbappé,
- Olise
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