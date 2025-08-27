Francia, convocato Maignan e un suo possibile futuro compagno al Milan

Tra i convocati dal CT della Francia Deschamps spiccano i nomi di Maignan e di un suo possibile futuro compagno anche al Milan
Didier Deschamps ha stilato la lista dei 23 convocati della Francia in vista della prossima sosta nazionali. In questa lista è ovviamente presente il portiere del Milan, titolare della sua nazionale: Mike Maignan. Non risulta nell'elenco, invece, il centrocampista rossonero Youssouf Fofana. A proposito del centrocampo del Milan, figura nella lista dei convocati un obiettivo del calciomercato rossonero, fortemente voluto dall'allenatore Massimiliano Allegri.
Rabiot convocato, ma quale sarà il suo club?
Deschamps ha convocato Adrien Rabiot, di proprietà dell'Olympique Marsiglia. La sua situazione nel club allenato da Roberto De Zerbi è però molto complicata. Al termine della prima giornata di Ligue 1, infatti, l'ex Juventus è stato protagonista di una litigata furibonda con Rowe, passato da poco al Bologna. In seguito alla rissa, i due giocatori sono stati messi fuori rosa dal Marsiglia. Mentre Rowe si è già trasferito, non è ancora chiaro il futuro di Rabiot.