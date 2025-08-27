Francia, convocato Maignan e un suo possibile futuro compagno al Milan

Didier Deschamps ha stilato la lista dei 23 convocati della Francia in vista della prossima sosta nazionali. In questa lista è ovviamente presente il portiere del Milan , titolare della sua nazionale: Mike Maignan . Non risulta nell'elenco, invece, il centrocampista rossonero Youssouf Fofana . A proposito del centrocampo del Milan, figura nella lista dei convocati un obiettivo del calciomercato rossonero, fortemente voluto dall'allenatore Massimiliano Allegri .

Rabiot convocato, ma quale sarà il suo club?

Deschamps ha convocato Adrien Rabiot, di proprietà dell'Olympique Marsiglia. La sua situazione nel club allenato da Roberto De Zerbi è però molto complicata. Al termine della prima giornata di Ligue 1, infatti, l'ex Juventus è stato protagonista di una litigata furibonda con Rowe, passato da poco al Bologna. In seguito alla rissa, i due giocatori sono stati messi fuori rosa dal Marsiglia. Mentre Rowe si è già trasferito, non è ancora chiaro il futuro di Rabiot.