Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Francia, convocato Maignan e un suo possibile futuro compagno al Milan

ULTIME MILAN NEWS

Francia, convocato Maignan e un suo possibile futuro compagno al Milan

Francia, convocato Maignan e un suo possibile futuro compagno al Milan
Tra i convocati dal CT della Francia Deschamps spiccano i nomi di Maignan e di un suo possibile futuro compagno anche al Milan
Redazione PM

Didier Deschamps ha stilato la lista dei 23 convocati della Francia in vista della prossima sosta nazionali. In questa lista è ovviamente presente il portiere del Milan, titolare della sua nazionale: Mike Maignan. Non risulta nell'elenco, invece, il centrocampista rossonero Youssouf Fofana. A proposito del centrocampo del Milan, figura nella lista dei convocati un obiettivo del calciomercato rossonero, fortemente voluto dall'allenatore Massimiliano Allegri.

Rabiot convocato, ma quale sarà il suo club?

—  

Deschamps ha convocato Adrien Rabiot, di proprietà dell'Olympique Marsiglia. La sua situazione nel club allenato da Roberto De Zerbi è però molto complicata. Al termine della prima giornata di Ligue 1, infatti, l'ex Juventus è stato protagonista di una litigata furibonda con Rowe, passato da poco al Bologna. In seguito alla rissa, i due giocatori sono stati messi fuori rosa dal Marsiglia. Mentre Rowe si è già trasferito, non è ancora chiaro il futuro di Rabiot.

LEGGI ANCHE

Di sicuro sulla panchina rossonera siede un suo grandissimo estimatore. Massimiliano Allegri sembra aver richiesto espressamente alla dirigenza il giocatore, che è quella mezzala d'inserimento di cui tanto ha bisogno il Milan.

LEGGI ANCHE: Milan, Rabiot è il pezzo mancante del puzzle. Ecco perché Allegri lo vuole>>>

A proposito di Milan, è stato convocato anche l'ex terzino sinistro rossonero Theo Hernandez, ora in forza all'Al-Hilal di Simone Inzaghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA