Calciomercato Milan, Accomando: “Rabiot ancora fuori rosa al Marsiglia”

Orazio Accomando, esperto di calciomercato, ha pubblicato via X un aggiornamento sulla trattativa tra il Milan e Rabiot (del Marsiglia)
La sconfitta contro la Cremonese all'esordio in campionato ha palesato alcune carenze importanti all'interno dell'organico del Milan. Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza tre nuovi innesti dal calciomercato: un difensore affidabile, un centravanti d'area e una mezzala d'inserimento. Per quest'ultima casella sono reputati insufficienti Loftus-Cheek e Fofana. Soprattutto il secondo non sembra avere le caratteristiche giuste per incidere con costanza in zona gol.

Rabiot fuori rosa all'OM, il Milan lo vuole

Ecco allora che l'allenatore rossonero ha richiesto esplicitamente un profilo: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese - già allenato da Allegri alla Juventus - è un pupillo del tecnico livornese e risponde perfettamente all'identikit ricercato: mezzala di grande gamba che trova la porta con facilità. Orazio Accomando - esperto di calciomercato - ha pubblicato sul suo profilo X un aggiornamento rispetto alla trattativa che il Milan sta avviando per assicurarsi Rabiot.

Le parole del giornalista: "Rabiot: ancora fuori rosa a Marsiglia, difficilmente sarà reintegrato. Contatti costanti tra Milan ed entourage, non ancora contatto ufficiale tra i club. Allegri insiste in maniera intensa per averlo in rosa. Confermate le cifre: non meno di 15M per il cartellino, circa 6M di ingaggio. Si tratta".

Dopo la lite furibonda con Rowe (da poco passato al Bologna) al termine della prima partita di Ligue 1, i due sono stati messi fuori rosa dal Marsiglia. Ora sembra difficile, dunque, che Rabiot possa essere reintegrato. Questo scenario può venire incontro al Milan e a Massimiliano Allegri, il quale riabbraccerebbe molto volentieri il suo ex centrocampista.

