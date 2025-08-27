Calciomercato Milan, Accomando: “Rabiot ancora fuori rosa al Marsiglia”

Orazio Accomando, esperto di calciomercato, ha pubblicato via X un aggiornamento sulla trattativa tra il Milan e Rabiot (del Marsiglia)

La sconfitta contro la Cremonese all'esordio in campionato ha palesato alcune carenze importanti all'interno dell'organico del Milan. Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza tre nuovi innesti dal calciomercato: un difensore affidabile, un centravanti d'area e una mezzala d'inserimento. Per quest'ultima casella sono reputati insufficienti Loftus-Cheek e Fofana. Soprattutto il secondo non sembra avere le caratteristiche giuste per incidere con costanza in zona gol.