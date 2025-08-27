Calciomercato Milan, Accomando: “Rabiot ancora fuori rosa al Marsiglia”

Le parole del giornalista: "Rabiot: ancora fuori rosa a Marsiglia, difficilmente sarà reintegrato. Contatti costanti tra Milan ed entourage, non ancora contatto ufficiale tra i club. Allegri insiste in maniera intensa per averlo in rosa. Confermate le cifre: non meno di 15M per il cartellino, circa 6M di ingaggio. Si tratta".
Dopo la lite furibonda con Rowe (da poco passato al Bologna) al termine della prima partita di Ligue 1, i due sono stati messi fuori rosa dal Marsiglia. Ora sembra difficile, dunque, che Rabiot possa essere reintegrato. Questo scenario può venire incontro al Milan e a Massimiliano Allegri, il quale riabbraccerebbe molto volentieri il suo ex centrocampista.
