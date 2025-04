Fontana sul nuovo stadio: “San Siro è la scelta migliore”

L'edizione di oggi del Corriere di Milano riporta le parole di Attilio Fontana, Governatore della Regione Lombardia, sul futuro del nuovo stadio di Milan e Inter. Fontana, da sempre favorevole alla realizzazione di un nuovo impianto, ha ribadito la sua posizione: "Ho sempre detto innanzitutto che la città ha bisogno di uno stadio e secondo me la scelta di San Siro è sicuramente quella più opportuna." Il Governatore ha sottolineato come il nuovo stadio rappresenti un passo fondamentale per il futuro delle due squadre milanesi e per la città stessa.