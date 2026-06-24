Dopo la mancata qualificazione in Champions League con il Milan, Massimiliano Allegri è pronto a ripartire da Napoli. Lo scorso 25 maggio il proprietario del club Gerry Cardinale ha deciso di licenziare con effetto immediato il tecnico toscano, così come i dirigenti Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Proprio l'assenza di vertici societari non ha permesso ad Allegri di trattare la risoluzione del contratto con il club rossonero, ma l'incontro previsto nelle prossime ore potrebbe cambiare tutto.

Allegri-Napoli, accordo totale

Fissato un nuovo incontro tra Allegri e il Milan

Expected in the next hours new direct talks between #ACMilan and Max #Allegri’s lawyers to try to reach an agreement for the termination of the contract. #Napoli are waiting for the coach (already agreed personal terms for a contract until 2029). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 24, 2026

ormai da diverse settimane, ha trovato un accordo conper diventare il nuovo allenatore del. Stando a quanto riferito da 'Il Mattino', il patron del club azzurro avrebbe messo sul piatto un, con opzione di rinnovo fino al 2029. Ora, però, occorre trovare una soluzione con ilper evitare che l'affare slitti eccessivamente.

Il giornalista Nicolò Schira ha parlato di un possibile vertice tra gli avvocati di Allegri e una delegazione del Milan previsto nelle prossime ore.

Il nodo che blocca la risoluzione

La proposta del Milan : Gerry Cardinale rifiuta l'idea di concedere una buonuscita milionaria. Il club offre circa 500mila euro, ovvero la differenza netta che l'allenatore perderebbe nel primo anno di contratto passando dal Milan al Napoli.

: Gerry Cardinale rifiuta l'idea di concedere una buonuscita milionaria. Il club offre circa 500mila euro, ovvero la differenza netta che l'allenatore perderebbe nel primo anno di contratto passando dal Milan al Napoli. La controproposta di Allegri: Il tecnico chiede una liquidazione immediata di 5 milioni di euro lordi: 2 milioni per sé e 3 milioni da destinare alla transazione del suo staff tecnico.

Ci sonoche frenano la trattativa per la risoluzione del contratto. Fino a pochi giorni fa, ilnon aveva una dirigenza in grado di condurre l'operazione e tutte le energie del club rossonero erano concentrate sulla ricerca di un nuovo allenatore e sulla ristrutturazione societaria. Il secondo nodo è di natura

Stando a quanto riferito da 'Il Mattino', tuttavia, il presidente del Milan Paolo Scaroni avrebbe rassicurato De Laurentis, spiegando come sia solo una questione di tempo prima che questa storia volga al termine.