Nessun ricorso da parte di Adriano Galliani contro l'ammissione della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. L'ex amministratore delegato del Milan, inizialmente intenzionato a contestare la posizione del suo avversario nella corsa elettorale del prossimo 14 dicembre, ha deciso di non procedere.

Ex Milan, niente ricorso da parte di Galliani

La conferma è arrivata attraverso una nota ufficiale, diffusa dal proprio avvocatoAl centro della vicenda c'era la questione legata alla doppia firma delIl club ligure aveva accreditatoper poi successivamente revocare il proprio sostegno e mettere un nuovo accredito a favore diUna situazione che aveva sollevato molti dubbi sulla regolarità della procedura.

Nonostante molte perplessità, Galliani ha scelto di non impugnare l'ammissione della candidatura di Malagò. Una decisione che, come spiegato dal suo legale, non significa condividere quanto accaduto, ma privilegiare la serenità del percorso elettorale in vista del prossimo appuntamento, fissato il 14 dicembre. Ecco, di seguito, il contenuto della nota:

«L’Avv. Filippo Lattanzi comunica la volontà del Sen. Adriano Galliani di non impugnare l’ammissione della candidatura del Dott. Giovanni Malagò alla carica di Presidente Federale. E tanto pur nella consapevolezza che considerare efficace l’accredito del Genoa CFC, e dunque conteggiarlo a sostegno di tale candidatura, costituisca un pericoloso precedente. Il Genoa aveva infatti già accreditato il Sen. Galliani, quando ha sottoscritto un secondo accredito a favore del Dott. Malagò».

La decisione dell'ex dirigente del Milan e vecchio braccio destro di Silvio Berlusconi sarebbe legata alla volontà di evitare ulteriori tensioni durante la campagna elettorale: Galliani, infatti, ritiene che un contenzioso potrebbe alimentare maggiormente le strumentalizzazioni in un momento molto delicato per il calcio italiano:

«La decisione del Sen. Galliani di non agire nasce dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale verso l’Assemblea elettiva del 14 dicembre. Il sistema calcio, secondo il Sen. Galliani, ha invece bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza al suo interno, anche con gesti di responsabilità come questo».