FIGC e Panini insieme per il calcio femminile: presentato il primo album di figurine

Ieri, con la presentazione della collezione Panini Calciatrici, il presidente FIGC Gravina ha celebrato un traguardo storico per il femminile.

Giornata storica per il calcio italiano e, in particolare, per il femminile. Ieri, durante la presentazione della nuova collezione Panini Calciatrici 2024-2025, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, definendolo un segnale forte dell’impegno della Federazione verso lo sviluppo del calcio femminile.