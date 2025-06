Ex Milan, ufficiale: Abate è il nuovo allenatore della Juve Stabia

Dopo la delusione dell'esonero dalla Ternana, avvenuto quando la sua squadra era ancora in piena corsa per la promozione diretta in Serie B, per Ignazio Abate si aprono nuove porte nella cadetteria. L'ex giocatore e capitano del Milan è pronto per una nuova avventura: la Juve Stabia ha infatti deciso di affidare a lui la panchina lasciata libera da Guido Pagliuca, trasferitosi all'Empoli.