Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo del calcio croato e arriva fino a Milano, toccando sia la sponda nerazzurra che quella rossonera. Nella mattinata di martedì Dario Simič ex difensore della nazionale croata e ed ex Milan e Inter, è stato arrestato Zagabria.

Ex Milan, arrestato Dario Simic

L'operazione è scattata nell'ambito di una maxi inchiesta anticorruzione e condotta(ufficio per la lotta alla corruzione al crimine organizzato croato) in stretta collaborazione con la polizia. Al momento le autorità mantengono il massimo riserbo e non hanno ancora rilasciato comunicati ufficiali, ma le indiscrezioni trapelate dai media locali non lasciano spazio a dubbi.

Al centro del ciclone giudiziario ci sarebbe una presunta rete di favori e irregolarità legate al turismo di lusso e alle concessioni balneari sulla costa dalmata. Secondo le prime informazioni, gli inquirenti stanno scavando sul rilascio illecito di autorizzazioni per un campeggio situato a Stretto, a breve distanza dall'ingresso dell'isola di Morter. La struttura in questione è una piccola oasi familiare ed è direttamente riconducibile all'ex calciatore. Insieme a Simic, è finita in manette anche una figura chiave della burocrazia locale: Neva Livljanic.

Per i magistrati non si tratta di un fascicolo nuovo. L'arresto dell'ex difensore, infatti, è solo l'ultimo tassello del gigantesco puzzle investigativo. Nel luglio del 2025 la stessa Livljanic era stata fortemente accusata di aver pilotato licenze illegittime a favore di diversi imprenditori della zona. Ora la rete si è allargata fino a stringersi attorno al nome di Simic.

L'incubo della famiglia

Per la famigliasi tratta di un drammatico déjà-vu: soltanto nel marzo dello scorso anno le manette erano scattate i polsi di, fratello di Dario. anche lui ex calciatore. Josip era rimasto coinvolto in una vasta operazione della magistratura per frode commerciale ed evasione fiscale. Oggi, a distanza di poco tempo, il fango torna a colpire la dinastia calcistica dei Simic.