Milan, Allegri vuota il sacco in conferenza: "Dispiaciuto per come è finita". Su Cardinale e Hojlund ...

Il Milan ha cambiato tutto dopo l'ultima giornata di campionato: la sconfitta contro il Cagliari ha condannato i rossoneri al quinto posto con Gerry Cardinale che ha voluto cambiare il progetto mandando via Massimiliano Allegri e tutta la dirigenza rossonera. Il numero uno del Diavolo ha sottolineato come con Amorim si punti al gioco offensivo per vincere, ma non ha mai specificamente fatto il nome di Allegri nelle sue dichiarazioni.

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La conferenza di Allegri al Napoli e la replica a Gerry Cardinale

Oggi l'ex allenatore rossonero è stato presentato in conferenza stampa come nuovo tecnico dele ha risposto, ovviamente, anche a domande sulla stagione appena trascorsa con il Diavolo. "Ora abbiamo un allenatore per vincere e non per non perdere", il concetto di Cardinale: questo ha dato fastidio ad Allegri?

Ecco la sua risposta (parole riprese dal sito di Sky Sport): "Non le commento, ripeto, posso solo ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato durante l'anno. Siamo tutti dispiaciuti per il mancato obiettivo, ma ora c'è un'altra annata". Sulla stagione con il Milan aggiunge: "Ci sono annate che finiscono in un certo modo, sono molto dispiaciuto per come sia finita, anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli con cui ho lavorato nel Milan lo scorso anno".

Il retroscena di mercato su Hojlund: dal Milan al Napoli

Interessante anche il passaggio su: la scorsa sessione di mercato estiva, il danese è stato vicino al Milan, ma poi l'operazione con lo United non si è concretizzata con il Napoli che è entrato in campo portando al Maradona l'attaccante.

Ecco le parole di Allegri in merito: "Hojlund? Sono contento di allenarlo, l'anno scorso l'ho scansato, quest'anno invece l'ho preso…".