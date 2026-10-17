Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Leao con la maglia del Galatasaray. L'ex attaccante del Milan, approdato in Turchia nell'ultima sessione di mercato per dare qualità al reparto offensivo dei giallorossi, non è ancora riuscito a lasciare il segno né termini di gol né di assist, e quanto è accaduto questa sera nella trasferta contro il Genclerbirligi rischia di alimentare di più le difficoltà del portoghese.

Ex Milan, guai per Leao

Ilè riuscito a conquistare comunque i 3 punti, vincendo per 1-0 grazie ad un autogol dei padroni di casa. Una vittoria ha sofferta, ma a far discutere è stata la gestione didopo essere sceso in campo da titolare nella sfida dicontro ilil portoghese è partito dalla panchina lasciando spazio aper provare a cambiare la partita trovando la giocata decisiva.

La scelta del tecnico, però, ha sorpreso tutti: solamente 16 minuti dopo il suo ingresso, l'allenatore ha effettuato un altro cambio, mostrando sulla lavagnetta proprio il numero 27 di Leao, che è stato richiamato in panchina pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Una sostituzione che non è passata inosservata e che ha provocato una reazione molto negativa da parte dell'ex calciatore del Milan, visibilmente contrariato. In Turchia si sta parlando di una sostituzione legata ad un possibile problema all'inguine, ma la verità ce la fornirà solo il tempo.