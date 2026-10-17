Dopo la grandissima vittoria in Europa League contro il Salisburgo, il Milan è pronto a scendere nuovamente in campo. I rossoneri infatti, dopo il pareggio contro il Sassuolo nello corso turno di Serie A, puntano alla vittoria, mettendo in tasca 3 punti d'oro. A San Siro, nella giornata di domani, arriverà l'Atalanta di Maurizio Sarri, in grande emergenza a causa di numerosi infortuni, seppure rilanciata da due vittorie tra campionato e Conference. Ma quali saranno le probabili formazioni?

Milan-Atalanta, probabili formazioni

Si prospettano tantissimi cambi per Ruben Amorim rispetto alla formazione scesa in cambio contro gli austriaci: torneranno titolari, infatti,. In difesa spazio a, infortunato., invece, ricoprirà il ruolo di esterno destro, condalla parte sinistra. Dubbio ancora su Modric a centrocampo mentre, a sinistra,risulterebbe in vantaggio sul giovane Bartesaghi.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. All Amorim

Come detto precedentemente, Sarri dovrà fare i conti con numerosissimi infortunati, tra cui Scalvini, Kessie (grande ex della gara) e Raspadori. In difesa, la linea dovrebbe essere composta da Zappacosta, Kristensen, Kolasinac e Bernasconi. A centrocampo invece, spazio a Ederson e Gaetano. Zalewski e De Ketelaere agiranno alle spalle della punta, che dovrebbe essere una tra Krstovic e Scamacca.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Gaetano, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri