Ex Milan – Ronaldinho, 45 anni di magia: il genio che ha incantato il calcio

Anche con la Seleção, Ronaldinho ha lasciato un’impronta indelebile: 33 gol in 97 presenze, una Copa America, una Confederations Cup e, soprattutto, la Coppa del Mondo 2002. In quel Mondiale, insieme a Rivaldo e Ronaldo , formò un tridente d’attacco leggendario che trascinò il Brasile al titolo. Il suo gol su punizione contro l’Inghilterra nei quarti è ancora oggi uno dei momenti più iconici della competizione.

Dopo il calcio, una vita turbolenta

Chiusa la carriera, Ronaldinho è rimasto sotto i riflettori, ma spesso per vicende extra-campo. Nel 2020, è stato arrestato due volte in Paraguay, la prima per aver attraversato il confine con un passaporto falso, la seconda per riciclaggio di denaro, finendo in carcere insieme al fratello Roberto de Assis Moreira.