Ex Milan, Reijnders: Pronti, via! Subito titolare con la maglia del Manchester City

Dopo il recente addio al Milan , è già tempo di scendere in campo dal primo minuto per Tijjani Reijnders . Il centrocampista olandese, trasferitosi in Inghilterra per nuova avventura, è pronto a fare il suo debutto da titolare.

Reijnders partirà infatti dal primo minuto nella sfida contro il Wydad AC nel Mondiale per Club, un'occasione immediata per mostrare le sue qualità e integrarsi al meglio nella sua nuova squadra. Per l'ex rossonero, un banco di prova importante fin da subito, con gli occhi puntati su di lui per capire come si adatterà al nuovo contesto.