Ex Milan, Pirlo in pole per la panchina del Parma: possibile ritorno in Serie A

Adesso il Parma è alla ricerca di un nuovo allenatore. I nomi più caldi per sostituire Pecchia sono quelli di Igor Tudor, ex tecnico di Lazio, Udinese e Verona, che ha anche lavorato come vice di Andrea Pirlo nella stagione 2020-2021. Un altro possibile candidato è proprio Andrea Pirlo, ex giocatore del Milan e allenatore reduce dall'esperienza alla Sampdoria. In lizza per il ruolo anche Aurelio Andreazzoli, ex allenatore dell'Empoli.