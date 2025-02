Il Milan si gioca tutto contro il Feyenoord: le probabili formazioni

Il Milan è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia europea, con un obiettivo chiaro in testa: ribaltare il risultato dell’andata e qualificarsi per gli ottavi di finale di UEFA Champions League . Dopo il 1-0 subito al "De Kuip" di Rotterdam, i rossoneri sono chiamati a vincere con almeno due gol di scarto contro un Feyenoord che si presenterà al cospetto di San Siro con la consapevolezza di avere il vantaggio. Ma con il pubblico di casa pronto a sostenere la squadra, il Diavolo ha tutte le armi per centrare la rimonta.

Una vittoria, però, non sarà sufficiente se non arriverà con la giusta intensità e determinazione. Dopo un primo incontro in cui la squadra di Sergio Conceicao non è riuscita a esprimersi al meglio, domani ci vorrà una prestazione completamente diversa: più grinta, maggiore aggressività e precisione negli ultimi metri, per non lasciare nulla di intentato.