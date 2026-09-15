Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, potrebbe ben presto tornare in panchina. A quasi un anno dal suo addio alla Fiorentina, l'ex allenatore rossonero sarebbe finito nel mirino del Trabzonspor, club turco che avrebbe addirittura avviato i primi contatti esplorativi. Secondo SkySport, il club turco vorrebbe ingaggiare l'italiano.

Ex Milan, Pioli in Turchia?

Il club turco ha iniziato la stagione con non poche difficoltà. la squadra turca ha conquistato solo 7 punti nelle prime 5 giornate di campionato ed è reduce da una brutta sconfitta contro il. In estate, il club ha fatto un mercato super ambizioso, con l'arrivo di, ma i risultati non sono stati quelli sperati.

Il bilancio del club turco cita solo 2 vittorie, arrivate contro Basaksehir e Gençlerbirliği. In trasferta, invece, la squadra ha conquistato solamente un punto, arrivato grazie al pareggio col Kasimpasa, seguito poi dalle sconfitte con Amed SK e Konyaspor.

Altra nota dolente, riguarda la delusione europea. Il Trabzonspor è stato eliminato dall'Europa League dopo la sconfitta per 4-0 contro il Ferencvaros, costringendo il club turco a continuare il propri percorso in Europa League.