Il futuro di Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, potrebbe tingersi di nerazzurro, ma fortunatamente non quello dell'Inter. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, noto giornalista di Relevo ed esperto di mercato, l'Atalanta starebbe seriamente valutando il suo profilo come possibile successore di Gian Piero Gasperini sulla panchina.