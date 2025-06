Ex Milan, Piccinocchi lascia il calcio: nuova vita da collaboratore tecnico

Dopo quattro intense stagioni in campo con la maglia arancione dell'Alcione Milano, l'ex Milan, Mario Piccinocchi lascia il calcio

Dopo quattro intense stagioni in campo con la maglia arancione dell'Alcione Milano, l'ex Milan, Mario Piccinocchi ha deciso di chiudere la sua carriera da calciatore . Nonostante l'addio al calcio giocato, il suo legame con il mondo del pallone e in particolare con il club milanese rimane fortissimo: Piccinocchi vestirà ora i panni di collaboratore tecnico dell'allenatore Giovanni Cusatis.

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Milan, Piccinocchi ha costruito una carriera solida, indossando maglie importanti come quelle di Vicenza, Ascoli, Lugano e Seregno. Il culmine della sua esperienza all'Alcione è arrivato nella stagione 2023/24, con la storica promozione in Serie C.