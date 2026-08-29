Inizia alla grande il secondo capitolo di Christopher Nkunku al Lipsia. L'ex attaccante del Milan è stato subito decisivo nella sua prima apparizione stagionale con la maglia del club tedesco. Ecco cosa è successo nel match contro il Borussia Mönchengladbach, valido per la 1ª giornata di Bundesliga 2026/2027.

Ex Milan, subito assist al Lipsia per Nkunku

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Nkunku al Lipsia, i dettagli dell'operazione

Il retroscena sullo stipendio

Subentrato a Tidiam Gomis al 64' minuto sul punteggio di 2-0,ci ha messo appenaad incidere il suo nome sul tabellino della partita. Conduzione palla sulla trequarti eche fa passare il pallone sotto le gambe di Moritz Nicolas e firma il gol del definitivoNelle 35 partite giocate con la maglia rossonera nella stagione 2025/2026, il francese aveva servitohanno trovato l'accordo sulla base di unL'attaccante francese aveva raggiunto un accordo con la dirigenza tedesca già da alcuni giorni, mentre il club rossonero spingeva per un trasferimento al. I 'Magpies' avevano messo sul tavolo un prestito con diritto di riscatto condizionato, ma la volontà del giocatore ha fatto la differenza.Come riportato dal giornalista di 'Sky Sport DE' Philipp Hinze,Il motivo? Permettere aldi far rientrare l'operazione all'interno dei propri parametri finanziari. Se il club tedesco dovesse attivare il diritto di riscatto, scatterebbe in automatico il nuovo contratto già pattuito tra le parti.