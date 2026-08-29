Impatto devastante dell'ex rossonero contro il Borussia Mönchengladbach: passaggio decisivo per Rocco Reitz
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Inizia alla grande il secondo capitolo di Christopher Nkunku al Lipsia. L'ex attaccante del Milan è stato subito decisivo nella sua prima apparizione stagionale con la maglia del club tedesco. Ecco cosa è successo nel match contro il Borussia Mönchengladbach, valido per la 1ª giornata di Bundesliga 2026/2027.
Ex Milan, subito assist al Lipsia per Nkunku
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Nkunku al Lipsia, i dettagli dell'operazioneMilan e Lipsia hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito oneroso a 4 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 28 milioni. L'attaccante francese aveva raggiunto un accordo con la dirigenza tedesca già da alcuni giorni, mentre il club rossonero spingeva per un trasferimento al Newcastle. I 'Magpies' avevano messo sul tavolo un prestito con diritto di riscatto condizionato, ma la volontà del giocatore ha fatto la differenza.
Il retroscena sullo stipendioCome riportato dal giornalista di 'Sky Sport DE' Philipp Hinze, il Milan coprirà parte dei 5 milioni di euro netti a stagione dello stipendio di Nkunku. Il motivo? Permettere al Lipsia di far rientrare l'operazione all'interno dei propri parametri finanziari. Se il club tedesco dovesse attivare il diritto di riscatto, scatterebbe in automatico il nuovo contratto già pattuito tra le parti.
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