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Ex Milan, Nesta riparte da Avellino: tutti i dettagli su stipendio, durata del contratto e staff tecnico

Alessandro Nesta
Nuova avventura in panchina per Alessandro Nesta: L'Avellino ingaggia l’ex difensore del Milan. Ecco tutti i dettagli
Redazione PM

Alessandro Nesta riparte dall'Avellino. L’ex difensore del Milan (2002-2012) ha firmato un biennale da 2,6 milioni di euro a stagione. L'arrivo in città è avvenuto oggi, martedì 9 giugno, mentre domani mattina ci sarà la presentazione a stampa e tifosi. Nesta raccoglie il testimone di Davide Ballardini, che ha salutato la piazza dopo aver conquistato la salvezza e il pass per i playoff nell’ultima annata di Serie B. Una bella opportunità per l'ex centrale romano, che finalmente può rimettersi in gioco dopo una stagione sabbatica.

Nesta-Avellino, ora è ufficiale: l'annuncio del club

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L’Avellino ha annunciato l'arrivo di Nesta tramite una nota ufficiale:

"L’Us Avellino 1912 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra, per la stagione 2026/2027. L’accordo prevede una durata fino al 30 Giugno 2028".

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Lo staff tecnico di Nesta

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Come allenatore, Nesta ha esordito al Miami FC nel 2015, passando poi per Perugia (2018-2019), Frosinone  (2019-2021), Reggiana (2023-2024) e Monza (2024-2025). In totale registra 192 panchine divise tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Lo staff del tecnico romano sarà composto da Lorenzo Rubinacci come vice, Massimo Lo Monaco e Vincenzo Varrica collaboratori tecnici, Luca Morellini preparatore atletico. L'allenatore dei portieri sarà Raffaele Clemente, mentre il ruolo di match analyst verrà affidato a Federico Soldano. La conferenza stampa di presentazione si terrà domani, mercoledì 10 giugno, alle ore 10:30, presso lo stadio 'Partenio-Lombardi' di Avellino.

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