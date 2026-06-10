Alessandro Nesta riparte dall'Avellino. L’ex difensore del Milan (2002-2012) ha firmato un biennale da 2,6 milioni di euro a stagione. L'arrivo in città è avvenuto oggi, martedì 9 giugno, mentre domani mattina ci sarà la presentazione a stampa e tifosi. Nesta raccoglie il testimone di Davide Ballardini, che ha salutato la piazza dopo aver conquistato la salvezza e il pass per i playoff nell’ultima annata di Serie B. Una bella opportunità per l'ex centrale romano, che finalmente può rimettersi in gioco dopo una stagione sabbatica.