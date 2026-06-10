Lo staff tecnico di Nesta—
Come allenatore, Nesta ha esordito al Miami FC nel 2015, passando poi per Perugia (2018-2019), Frosinone (2019-2021), Reggiana (2023-2024) e Monza (2024-2025). In totale registra 192 panchine divise tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Lo staff del tecnico romano sarà composto da Lorenzo Rubinacci come vice, Massimo Lo Monaco e Vincenzo Varrica collaboratori tecnici, Luca Morellini preparatore atletico. L'allenatore dei portieri sarà Raffaele Clemente, mentre il ruolo di match analyst verrà affidato a Federico Soldano. La conferenza stampa di presentazione si terrà domani, mercoledì 10 giugno, alle ore 10:30, presso lo stadio 'Partenio-Lombardi' di Avellino.
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