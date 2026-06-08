Ristrutturazione e organigramma: la ricetta per ripartire—
Nonostante la mancata qualificazione all'Europa che conta, Nesta si dice fortemente ottimista sul futuro, a patto che vengano ridefiniti con precisione i ruoli e i compiti all'interno di Casa Milan. Secondo la sua visione, la stabilità tecnica ed economica è una diretta conseguenza dell'ordine societario.
Impossibile non toccare il tema legato a Zlatan Ibrahimovic, sul cui operato da dirigente Nesta preferisce mantenere un profilo di prudente attesa: Ho un buonissimo rapporto con Zlatan ma non posso giudicarlo in qualità di dirigente. È stato un compagno di squadra fortissimo, questo di sicuro.
Identikit sul mercato: la priorità assoluta è il centravanti—
Spostando lo sguardo sul rettangolo verde e sulle strategie per l'imminente sessione estiva di calciomercato, Nesta rigetta l'idea di una squadra totalmente da rifare. La base tecnica del Milan viene considerata già competitiva e dotata di ottime potenzialità.
A mancare, però, è il tassello fondamentale per compiere il salto di qualità definitivo: Serve assolutamente un grande centravanti, dichiara l'ex difensore senza esitazioni. Blindata la retroguardia, Nesta promuove la rosa attuale:
La centralità del direttore sportivo e le griglie per la Serie A 2026-2027—
Per l'ex campione del mondo, la scelta del prossimo allenatore non può essere un fulmine a ciel sereno, ma deve passare attraverso una figura chiave dell'organigramma sportivo. Il binomio tra scrivania e panchina è l'unico segreto per accorciare i tempi della rinascita.
Tutto deve partire dal direttore sportivo, conclude Nesta. Con un DS capace, che sceglie un bravo allenatore a suo gusto e insieme definiscono una linea per arrivare ai risultati, possono riuscire a farlo anche in tempi brevi.
Uno scenario che, se implementato correttamente, potrebbe proiettare il Milan ai vertici della prossima Serie A 2026-2027. Nelle prime proiezioni di Nesta, l'Inter resta la squadra da battere e il Napoli una variabile da decifrare, ma il Milan ristrutturato nel modo giusto può arrivare subito secondo.
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