L'ex difensore rossonero, Alessandro Nesta, ha analizzato il crollo del Milan nel finale dell'ultima stagione su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: dalle colpe di Massimiliano Allegri al ruolo di Zlatan Ibrahimovic e i colpi di mercato

Il verdetto dell'ultima giornata di campionato, che ha visto il Milan fallire il traguardo della Champions League, ha aperto una profonda fase di riflessione nell'ambiente rossonero. A tracciare una rotta chiara e senza peli sulla lingua è una leggenda del club, Alessandro Nesta. Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore ha analizzato il momento buio del Diavolo, indicando errori strutturali e soluzioni immediate.