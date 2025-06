La Roma starebbe valutando un clamoroso ritorno, ma questa volta in dirigenza: l'ex Milan, Frederic Massara, verso la capitale?

La Roma starebbe valutando un clamoroso ritorno, ma questa volta in dirigenza. Un'operazione che potrebbe ridisegnare l'assetto dell'area tecnica giallorossa. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto , prende sempre più campo l'idea di riportare a Trigoria Frederic Massara .

L'ex direttore sportivo, protagonista del ciclo vincente che ha riportato il Milan allo Scudetto, ma reduce da un'esperienza meno fortunata in Francia, al Rennes, sarebbe ora tra i nomi caldi presi in considerazione dai Friedkin. L'obiettivo è chiaro: riorganizzare e rafforzare la struttura dirigenziale per il futuro del club.