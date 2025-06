Milan, l’idea Immobile stuzzica ma non troppo: numeri, pro e contro del bomber

Il Milan e il possibile arrivo di Immobile: i pro e i contro dell'attaccante

Per l'attaccante italiano non servono presentazioni, lo conosciamo tutti e ricordiamo ancora i suoi gol ai tempi della Lazio. In quest'ultima stagione, Immobile ha vissuto in Turchia, con la maglia del Besiktas, mettendo a segno 19 gol in 41 presenze. C'è, però, un dato che non convince tanto i tifosi del Diavolo, ovvero la sua età. Immobile va per i 36 anni e non può certamente essere preso in considerazione per fare il titolare di una squadra che deve riscattare una stagione alquanto fallimentare.