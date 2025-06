Milan-Juventus e gli intrecci di mercato: Vlahovic, Tomori, Theo e non solo...

Il primo nome è certamente quello di Dusan Vlahovic, attaccante serbo che non ha certamente vissuto la sua miglior stagione in bianconero. Il destino del classe 2000 appare segnato e lontano da Vinovo, per questo motivo il Milan ci pensa e prova a strappare il centravanti a un prezzo scontato. Dall'altra parte, la Juventus potrebbe approfittare di tale interesse per inserire Fikayo Tomori, difensore già cercato a gennaio.

E poi? Poi c'è una questione relativa ai due terzini di Milan e Juventus. Theo Hernandez è un altro giocatore ormai destinato a lasciare i rossoneri ma finora le due uniche trattative sono andate in fumo. Prima l'Arabia, con l'Al-Hilal, e poi l'Atletico Madrid. Sono casi differenti, dato che con il club arabo è stato il giocatore a rifiutare, mentre con il club spagnolo non si è raggiunta l'intesa economica giusta. In ogni caso, il terzino francese rimane alla porta e il Milan potrebbe approfondire, sempre con la Juventus, i discorsi relativi ad Andrea Cambiaso.

Ultimo, ma non certo per importanza, Mattia Perin. Il portiere italiano ha chiesto la cessione e Allegri lo vorrebbe in rossonero per aggiungere un'altra dose di esperienza allo spogliatoio del Diavolo. Tuttavia, Perin potrebbe valutare anche altre opzioni, soprattutto nel caso in cui Maignan rimanesse a Milanello.