Mercato Milan, si spinge per Zinchenko. Dettagli e retroscena dell’affare | PM News

Il mercato del Milan non è fatto solo di cessioni, anzi, perché i rossoneri si stanno muovendo molto anche sul fronte entrate. L'obiettivo è quello di donare al Diavolo una squadra pronta, esperta e capace di giocarsi grandi traguardi fin da subito. Non è un mistero, infatti, che Igli Tare e Massimiliano Allegri abbiano individuato in Luka Modric e Granit Xhaka due obiettivi importanti, ma la lista vede l'aggiunta di un altro profilo esperto: parliamo di Oleksandr Zinchenko .

Il nostro corrispondente da Londra, Alessandro Schiavone, ha indagato sull'interesse rossonero per il terzino ucraino. Ebbene, secondo quanto ci risulta, l'Arsenal ha chiesto 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Il Milan è interessato e lo stesso Zinchenko non disprezza affatto l'opportunità di vestire la maglia rossonera. Il classe '96 preferisce il Diavolo anche alle altre squadre che, finora, hanno mostrato interesse per il suo ingaggio, come Borussia Dortmund, Ajax e West Ham.