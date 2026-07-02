Paolo Maldini e l'azzurro della Nazionale, un matrimoni che a breve può realizzarsi davvero, questa volta però dietro ad una scrivania. Secondo il Corriere della Sera, la bandiera del Milan ed ex dirigente rossonero, sarebbe sempre più vicino a dire di sì alla proposta di Giovanni Malagò, Presidente della FIGC, pronto ad affidargli il ruolo di direttore tecnico della Nazionale italiana.

Milan, Maldini torna in campo? L'ipotesi Nazionale

Non c'è ancora la firma sul contratto, né la certezza del suo arrivo a Coverciano, ma nelle ultime ore l'ottimismo è aumentato a dismisura. Il calcio italiano, profondamente ferito e reduce da mesi di cambiamenti istituzionali, sarebbe alla ricerca di un volto di spessore per la propria rifondazione, e quello di Maldini viene considerato il profilo perfetto.

A 'confermarlo' è stato lo stesso Malagò che, al termine del Consiglio Federale di ieri, ha tracciato la rotta che porterà alla nomina del nuovo organigramma azzurro:

"Nell’arco di una settimana si deciderà tutto. Per il commissario tecnico non ho parlato ancora con nessuno, lo farò dopo aver sistemato la casella del dt. Per il quale ho letto tanti nomi, uno in particolare (Paolo Maldini, ndr): non confermo né smentisco, anche per rispetto delle alternative"