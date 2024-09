Ex Milan, Lehmann arrestato in Germania: ecco cos’è successo

Jens Lehmann, ex portiere del Milan, è stato arrestato in Germania: ecco cos'è successo all'ex estremo difensore tedesco

Una brutta notizia è giunta nelle ultime ore. Secondo quanto riferito dalla 'BILD', infatti, Jens Lehmann, ex portiere del Milan e dell'Arsenal, è stato arrestato. Il tedesco, infatti, dopo aver partecipato all'Oktoberfest è stato fermato per sospetta guida in stato di ebrezza a Monaco di Baviera. Da quanto appreso barcollava e aveva un forte odore di alcool. Non riuscendo a soffiare nell'etilometro è stato portato alla stazione di polizia dove la sua patente è stata confiscata.