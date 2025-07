Ex Milan, l’addio di Borini alla Sampdoria: “Ho tenuto per mano la depressione, ma…”

“Voi Doriani. Ho sentito vibrazioni che sono riuscito a condividere, per fortuna, solo con le persone vere. Quelle persone che fanno della Sampdoria la loro priorità di vita, e che all’interno sono diventate troppo rare. Gli apostoli della rovina sono arrivati e l’amore è stato danneggiato, influenzato, non era più corrisposto. L’amore è diventato tristemente a senso unico. - prosegue il classe ‘91 parlando dei problemi sorti in questa stagione senza però fare i nomi dei responsabili - Quando sono stato spedito in quel luogo oscuro ho veramente passeggiato tenendo per mano la depressione e in compagnia della rabbia. Ho condiviso le giornate con la frustrazione e la disperazione di voler tornare ad essere come Noi, io e la Sampdoria, eravamo prima Sono stato coraggioso, spregiudicato, autolesionista a scegliere di rimanere vicino a te, Sampdoria. Nei miei momenti più bui sono stato lì a battere e a battermi in solitudine, forse con troppo me stesso, ma ero contento di dare a Voi quello che realmente sono. Sempre”.