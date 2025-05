Ex Milan, in Croazia pubblicano lo stipendio di Gattuso: e lui reagisce così

Nelle ultime ore in Croazia hanno reso pubblico lo stipendio di Gennaro Gattuso, ex allenatore ed ex calciatore del Milan, all'Hajduk Spalato. Mentre il club vive una notte fonda anche a causa della rovinosa sconfitta contro la Dinamo Zagabria che di fatto non consente più di sognare in grande, lo stesso 'Ringhio' deve affrontare questa questione personale. A rendere noti questi dati è stata la FINA, ovvero l'agenzia finanziaria incaricata per tutti i pagamenti dello Repubblica della Croazia.