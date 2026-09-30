Oggi è il compleanno di Olivier Giroud e non potevano mancare gli auguri di chi ha condiviso con lui alcuni dei momenti più importanti vissuti con la maglia del Milan negli ultimi anni. Tra i messaggi di auguri spicca quello di Rafael Leao, ex compagno di squadra e grande amico dell'attaccante.

Ex Milan, gli auguri di Leao a Giroud

Il, club nel quale Giroud ha mosso i primi passi della sua carriera e è ritornato per un'ultima stagione, ha pubblicato sui social alcuni messaggi dedicati al centravanti, tra questi anche quello del portoghese, che ha voluto ricordare con molto affetto gli anni trascorsi insieme alla corte del diavolo.

Leao ha ringraziato Giroud per la passione trasmessa, per i consigli ricevuti durante la carriera e per i tanti momenti condivisi insieme:

"Ciao Oli, come stai? Volevo fare un breve video per augurarti un buon compleanno. Grazie per tutto, per la tua passione e per i consigli che mi hai dato, per i bei momenti passati a Milano. Buona vita, un saluto».

Un messaggio semplice ma carico di significato, che testimonia il rapporto costruito tra i due durante l'esperienza al Milan. I due calciatori, infatti, hanno rappresentato uno degli attacchi più forti in Serie A negli ultimi anni, entrambi protagonisti di uno scudetto strabiliante arrivato a Milano dopo più di 10 anni dall'ultima volta.