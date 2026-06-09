Olivier Giroud, ex calciatore del Milan, non si ferma: ufficiale il rinnovo con il Lille fino al 2027, sarà ancora Champions League

A quasi 40 anni, li compirà a settembre, Olivier Giroud non ha alcuna intenzione di abbandonare il mondo del calcio. L'ex attaccante del Milan ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Lille fino al giugno del 2027. Un prolungamento voluto molto fortemente dal club francese e dall'attaccante stesso, che rimarrà uno dei protagonisti principali del progetto tecnico di Davide Ancelotti, figlio di Carlo.