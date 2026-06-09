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Ex Milan, Giroud non si ferma mai: rinnovo col Lille fino al 2027 e caccia alla Champions

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Olivier Giroud, ex calciatore del Milan, non si ferma: ufficiale il rinnovo con il Lille fino al 2027, sarà ancora Champions League
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

A quasi 40 anni, li compirà a settembre, Olivier Giroud non ha alcuna intenzione di abbandonare il mondo del calcio. L'ex attaccante del Milan ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Lille fino al giugno del 2027. Un prolungamento voluto molto fortemente dal club francese e dall'attaccante stesso, che rimarrà uno dei protagonisti principali del progetto tecnico di Davide Ancelotti, figlio di Carlo.

Ex Milan, parla Giroud: "Contento di continuare con il Lille"

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Ai microfoni ufficiali del club transalpino, il calciatore francese ha voluto esprimere tutta la sua gioia legata al rinnovo contrattuale:

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"Sono molto contento di continuare questa avventura qui. Un anno fa, quando sono arrivato al LOSC, non era un qualcosa del tutto programmato, se posso dire così. E invece mi trovo molto bene, mi sento come a casa. Sono stato felice di ritrovare la Francia e la Ligue 1 dopo averle lasciate 13 anni prima. Mi sono riavvicinato alla mia famiglia e ho scoperto il calore umano che caratterizza questa regione che non conoscevo. L’accoglienza che ho ricevuto nel Nord, così come i valori delle persone, che condivido, mi hanno colpito molto. Dopo poche settimane era come se facessi parte della famiglia. L’integrazione è stata naturale".

Il richiamo della Champions

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A spingere Giroud a prolungare per un'ulteriore stagione, però, è stata la fame agonistica che l'ha sempre contraddistinto. Dopo l'ottima stagione con il Lille, l'ex rossonero non vede l'ora di giocare la regina delle competizioni: la Champions League:

"La Champions League è il massimo per chi gioca in Europa. Dopo una buona stagione con il Lilla, era importante per me prolungare anche per questo motivo: rivivere questa competizione. Perché mi sento bene, sono felice in un ambiente sano e posso ancora dare qualcosa alla squadra. E poi riascoltare quell’inno, condividere le emozioni con i tifosi, vivere le grandi notti europee... è qualcosa che ti dà sempre voglia di continuare".

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