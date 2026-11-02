Sergio Conceição è pronto a diventare il nuovo allenatore del Fenerbahce: il punto sulla trattativa e l'intreccio con un ex rossonero

Matteo Chini
- Milano
L'intervista di Sérgio Conceição a 'La Gazzetta dello Sport' sul suo passato al Milan di Gerry Cardinale

Conceição: "Cardinale? Mai visto. Mi ha telefonato dopo la Supercoppa vinta con il Milan, ma io ..."

A pochi mesi dal termine dell'avventura in Arabia Saudita con l'Al-Ittihad, Sergio Conceição è pronto a rimettersi in gioco. Secondo quanto riportato dai principali media turchi, il Fenerbahce avrebbe scelto l'ex allenatore del Milan per sostituire Ismail Kartal. Si attendono solo la firma sul contratto e l'annuncio della società di Istanbul: il volo del tecnico portoghese verso la Turchia è atteso a breve.

Conceição riparte dal Fenerbahce

L'esonero di Kartal era arrivato dopo la sconfitta per 2-1 nel derby con il Galatasaray. In seguito la squadra, affidata temporaneamente a Dirk Kuyt, ha incassato una nuova sconfitta casalinga contro il Goztepe. La classifica di Super Lig vede il Fenerbahce sesto a quota 16 punti dopo dieci giornate. Il presidente Aziz Yildirim ha tentato prima la strada che portava a Julian Nagelsmann, salvo poi virare su Conceição, anche a seguito delle belle parole spese dal commissario tecnico del Portogallo, Jorge Jesus.
Conceição riparte dal Fenerbahce

La gestione dello spogliatoio e il derby con Leao

La panchina resterà a Kuyt per la gara di Champions League contro il Liverpool, in attesa che l'ingaggio di Conceição diventi ufficiale. Una volta insediato, il tecnico dovrà affrontare fin da subito il tema relativo alle prestazioni di Romelu Lukaku, arrivato dal Napoli ma finito nel mirino della critica per via di uno stato di forma non ancora ottimale. L'esperienza a Istanbul regalerà inoltre un derby con un volto noto del suo passato al Milan: Rafael Leao, oggi capolista con il Galatasaray e con un margine di nove punti sul Fenerbahce.

La parentesi di Conceição al Milan

Subentrato a Paulo Fonseca il 30 dicembre 2024, Conceição ha alzato al cielo il suo primo (e unico) trofeo con il Milan appena sette giorni dopo: la Supercoppa Italiana. Ricordiamo anche i numeri dell'avventura rossonera dell'allenatore portoghese: 31 partite, 16 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte. 50 gol fatti e 36 subiti con 53 punti conquistati (media di 1,71 a partita). Troppo poco per un club come il Diavolo: al termine della stagione è arrivato un esonero quasi inevitabile.

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