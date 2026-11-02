A pochi mesi dal termine dell'avventura in Arabia Saudita con l'Al-Ittihad, Sergio Conceição è pronto a rimettersi in gioco. Secondo quanto riportato dai principali media turchi, il Fenerbahce avrebbe scelto l'ex allenatore del Milan per sostituire Ismail Kartal. Si attendono solo la firma sul contratto e l'annuncio della società di Istanbul: il volo del tecnico portoghese verso la Turchia è atteso a breve.

Conceição riparte dal Fenerbahce

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La parentesi di Conceição al Milan