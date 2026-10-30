Dopo diversi mesi dal suo addio al Milan e dall'inizio di una nuova avventura in un campionato differente, Rafael Leao ha finalmente trovato la via del gol con la maglia del Galatasaray. L'ex numero 10 del Milan è riuscito a sbloccarsi nella sfida contro il Konyasport, squadra turca posizionata al 15esimo posto in classifica.

Ex Milan, si sblocca Leao

Il portoghese è sceso in campo da titolare e ha segnato attorno al 55esimo minuto di gioco trasformando un calcio di rigore. Un momento molto importante per il lusitano, che dopo le difficoltà iniziali e le critiche ricevute può finalmente festeggiare questo piccolo traguardo.

Oltre al gol, però, le statistiche del portoghese raccontano una prova più che positiva da parte sua. Leao ha fatto registrare 1,6 di xG, che confermano le opportunità create durante la partita. Andando ad analizzare dettagliatamente, il portoghese ha totalizzato 4 tiri, di cui tre nello specchio della porta e uno fuori, otre a due altre grandissime occasioni.

Ma non è tutto: in partita, Leao è riuscito a toccare ben 55 palloni, effettuando anche due passaggi chaive. Numeri che testimoniano la prova positiva del portoghese.