L'infortunio rimediato da Bryan Cristante nel match dell'Olimpico contro l'Inter gli impedirà di prendere parte alla spedizione della Nazionale per i primi quattro impegni di Nations League. Per tutelarsi, Roberto Mancini ha deciso di richiamare Samuele Ricci, che torna a vestire la maglia azzurra dopo quasi un anno di assenza.

Ex Milan, Ricci torna in Nazionale

"A seguito della partita di campionato con l’Inter disputata ieri, il centrocampista della Roma Bryan Cristante risulta indisponibile a causa di un problema fisico e non potrà rispondere alla convocazione. Contestualmente il Ct Roberto Mancini ha disposto la convocazione del centrocampista del Como Samuele Ricci, che si aggregherà al gruppo nelle prossime ore"

La Figc ha comunicato la scelta del CT attraverso una

Lo scorso 27 agosto, Ricci ha lasciato il Milan per trasferirsi in prestito con diritto di riscatto al Como. La società rossonera ha incassato 1,5 milioni di euro più bonus dalla cessione temporanea e lo stipendio è totalmente a carico dei lariani.

La stagione di Ricci al Milan

Presenze: 31

31 Gol: 1

1 Assist: 4

4 Passaggi riusciti: 583 (90,1%)

583 (90,1%) Grandi occasioni create: 5

Arrivato il 3 luglio 2025 dal Torino per 23 milioni di euro più 1,5 di bonus,non è riuscito a trovare continuità con la maglia del. Le presenze da titolare sono soltanto 11, per un totale di. Di seguito, alcune statistiche interessanti della sua annata in maglia rossonera: