Era nell'aria da giorni, ma ora è tutto ufficiale: Samuele Ricci è un nuovo calciatore del Como. Dopo aver sostenuto e superato le classiche visite mediche di rito, il centrocampista italiano è pronto a mettersi a disposizione di Cesc Fabregas per iniziare la sua nuova avventura alla corte dei lariani.

Calciomercato Milan, Ricci al Como

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci al Como fino al 30 giugno 2027. Il Club ringrazia Samuele per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza"

Attraverso i canali social, il club rossonero ha voluto ufficializzare il passaggio con un comunicato:

L'accordo tra le due società prevede una formula a titolo temporaneo da 1,5 milioni di euro, a cui si aggiunge il diritto di riscatto fissato a 22 milioni. L'intesa, inoltre, include anche una serie di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi, in particolare la qualificazione del Como alle cOppe Europee.

Dal punto di vista tattico, Ricci rappresenta un rinforzo di spessore per la mediana del comò. Il giocatore porta in dote qualità geometriche, visione di gioco ampia e ottima gestione dei tempi, tutte caratteristiche che si sposano alla perfezione con quanto richiesto da Fabregas stesso. Per il Milan, invece, questa mossa permette di sfoltire La Rosa garantendo al centrocampista una continuità che in rossonero non poteva avere.