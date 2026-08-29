Siamo alle battute finali della telenovela sulla cessione del centravanti messicano: le ultime dall'esperto di mercato
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Dopo la cessione di Rafael Leao al Galatasaray, il Milan è pronto a piazzare un altro colpo in uscita. Il prossimo giocatore a lasciare Milano potrebbe essere Santiago Gimenez, in trattativa avanzata con il Porto. A fornire gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa ci hanno pensato i due esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto.
Calciomercato Milan, Gimenez-Porto in chiusuraSecondo quanto riportato da Moretto sul proprio account X, Milan e Porto sarebbero in contatto per chiudere il trasferimento in Liga Portugal del centravanti messicano. Un'indiscrezione confermata anche da Romano, che spiega come la trattativa tra la società rossonera e i 'Dragoes' per Gimenez sia ormai arrivata alle battute finali. Il 'Bebote' vuole fortemente il club portoghese ed è pronto a viaggiare non appena riceverà il via libera dal club di Via Aldo Rossi.
La prima offerta del Porto e la richiesta del MilanPochi giorni fa, il Porto si era presentato a Casa Milan con un'offerta in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Proposta respinta al mittente dalla società rossonera che punta ad un'operazione a titolo definitivo per una cifra intorno ai 20 milioni. I 'Dragoes' sono pronti a colmare la distanza tra le parti per aggiudicarsi le prestazioni del centravanti messicano, con il celebre "Here We Go" atteso a breve.
Milan, chi sostituirà GimenezStando a quanto appreso dalla nostra redazione, dal mercato non è previsto l'arrivo di un sostituto di Gimenez. Ruben Amorim, infatti, ha ribadito la piena fiducia in Francesco Camarda: il classe 2008 sarà a tutti gli effetti il vice-Gonçalo Ramos.
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