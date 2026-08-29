Dopo la cessione di Rafael Leao al Galatasaray, il Milan è pronto a piazzare un altro colpo in uscita. Il prossimo giocatore a lasciare Milano potrebbe essere Santiago Gimenez, in trattativa avanzata con il Porto. A fornire gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa ci hanno pensato i due esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto.

Calciomercato Milan, Gimenez-Porto in chiusura

La prima offerta del Porto e la richiesta del Milan

Milan, chi sostituirà Gimenez

Secondo quanto riportato dasul proprio account X,sarebbero in contatto per chiudere il trasferimento in Liga Portugal del centravanti messicano. Un'indiscrezione confermata anche da, che spiega come la trattativa tra la società rossonera e i 'Dragoes' persia ormai arrivata alle battute finali. Il 'Bebote' vuole fortemente il club portoghese ed è pronto a viaggiare non appena riceverà il via libera dal club di Via Aldo Rossi.Pochi giorni fa, ilsi era presentato acon un'offerta inProposta respinta al mittente dalla società rossonera che punta ad un'operazione aI 'Dragoes' sono pronti a colmare la distanza tra le parti per aggiudicarsi le prestazioni del centravanti messicano, con il celebre "Here We Go" atteso a breve.Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, dal mercato non è previsto l'arrivo di un sostituto di Gimenez., infatti, ha ribadito la piena fiducia inil classe 2008 sarà a tutti gli effetti il