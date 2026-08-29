La UEFA ha ufficializzato il calendario della fase a gironi di Europa League 2026/2027. L’avventura europea del Milan di Ruben Amorim prenderà il via nel weekend del 16 e 17 settembre: ecco nel dettaglio tutte le date, gli orari e gli impegni in casa e in trasferta dei rossoneri.

Milan, calendario Europa League 2026/2027

1ª giornata - 16 settembre alle 21.00: Milan -Benfica

- 16 settembre alle 21.00: -Benfica 2ª giornata - 15 ottobre alle 18.45: Salisburgo- Milan

- 15 ottobre alle 18.45: Salisburgo- 3ª giornata - 22 ottobre alle 21.00: Bournemouth- Milan

- 22 ottobre alle 21.00: Bournemouth- 4ª giornata - 5 novembre alle 18.45: Milan -Ferencvárosi

- 5 novembre alle 18.45: -Ferencvárosi 5ª giornata - 26 novembre alle 18.45: Olympiacos- Milan

- 26 novembre alle 18.45: Olympiacos- 6ª giornata - 10 dicembre alle 21.00: Milan -Sunderland

- 10 dicembre alle 21.00: -Sunderland 7ª giornata - 21 gennaio alle 21.00: Levski Sofia- Milan

- 21 gennaio alle 21.00: Levski Sofia- 8ª giornata - 28 gennaio alle 21.00: Milan-Arat Armenia

L'analisi del sorteggio e l'obiettivo del Milan

Sorteggio sfortunato per il Milan:per la vittoria finale, proprio insieme ai rossoneri e alla Juventus. Il Salisburgo non è mai una squadra da sottovalutare, mentre Olympiacos e Levski Sofia saranno due trasferte in un clima che si preannuncia rovente. L'per i rossoneri, sia per dare più minuti ai giovani presenti in rosa, sia per cercare di vincere un trofeo europeo che, ormai, manca da quasi vent'anni.