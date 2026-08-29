Date e orari ufficiali: tutte le sfide dei rossoneri nella UEFA Europa League 2026/2027
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La UEFA ha ufficializzato il calendario della fase a gironi di Europa League 2026/2027. L’avventura europea del Milan di Ruben Amorim prenderà il via nel weekend del 16 e 17 settembre: ecco nel dettaglio tutte le date, gli orari e gli impegni in casa e in trasferta dei rossoneri.
Milan, calendario Europa League 2026/2027
- 1ª giornata - 16 settembre alle 21.00: Milan-Benfica
- 2ª giornata - 15 ottobre alle 18.45: Salisburgo-Milan
- 3ª giornata - 22 ottobre alle 21.00: Bournemouth-Milan
- 4ª giornata - 5 novembre alle 18.45: Milan-Ferencvárosi
- 5ª giornata - 26 novembre alle 18.45: Olympiacos-Milan
- 6ª giornata - 10 dicembre alle 21.00: Milan-Sunderland
- 7ª giornata - 21 gennaio alle 21.00: Levski Sofia-Milan
- 8ª giornata - 28 gennaio alle 21.00: Milan-Arat Armenia
L'analisi del sorteggio e l'obiettivo del MilanSorteggio sfortunato per il Milan: Bournemouth, Sunderland e Benfica partono tra le favorite per la vittoria finale, proprio insieme ai rossoneri e alla Juventus. Il Salisburgo non è mai una squadra da sottovalutare, mentre Olympiacos e Levski Sofia saranno due trasferte in un clima che si preannuncia rovente. L'Europa League rappresenta un'occasione più unica che rara per i rossoneri, sia per dare più minuti ai giovani presenti in rosa, sia per cercare di vincere un trofeo europeo che, ormai, manca da quasi vent'anni.
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