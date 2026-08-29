Rottura tra Krösche e l'Eintracht Francoforte: dopo l'accordo sfumato in estate, l'ex obiettivo della dirigenza può tornare in orbita Milan
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Markus Krösche potrebbe lasciare l'Eintracht Francoforte e tornare di moda in orbita Milan. Stando a quanto riferito dalla 'BILD', il club tedesco non sarebbe soddisfatto della campagna acquisti condotta dal dirigente e starebbe valutando una risoluzione contrattuale.
Milan, torna di moda Krösche?A giugno, la società rossonera aveva raggiunto un accordo totale con Krösche, ma l'Eintracht Francoforte ha fatto muro, bloccando l'approdo in Italia del dirigente 46enne. Dopo la fumata nera, il Milan ha deciso di virare su una dirigenza interna. Non è da escludere un nuovo affondo per il tedesco se l'indiscrezione della 'BILD' dovesse essere confermata.
Chi è KröscheKrösche è un dirigente tedesco classe 1980, diventato tra i migliori direttori sportivi della Bundesliga grazie all'ottimo lavoro svolto all'Eintracht Francoforte, che guida con successo dal 2021 e con cui ha un contratto valido fino al 2028. La sua carriera è partita da Lipsia, dove ha raccolto l'eredità proprio di Rangnick. Il punto forte della sua strategia è comprare a 'poco' e puntare sullo sviluppo dei talenti, per poi venderli a cifre molto più alte, generando ingenti plusvalenze per il club.
I migliori colpi di KröscheTra gli esempi più virtuosi della sua filosofia c'è Randal Kolo Muani, prelevato a parametro zero dal Nantes del 2022 e rivenduto al PSG per la cifra record di circa 95 milioni di euro dopo appena un anno. Un'altra masterclass di Krösche è stata la gestione dell'attaccante egiziano Omar Marmoush, scovato a zero dal Wolfsburg nel 2023 e venduto per 75 milioni al Manchester City nel 2025. Restando in tema attaccanti, impossibile non nominare Hugo Ekitiké, acquistato per 31 milioni dal PSG nel 2024 (dopo una stagione in prestito) e ceduto in Premier League al Liverpool per 95 milioni di euro la scorsa estate. Non solo attaccanti, Krösche se ne intende anche di difensori e Willian Pacho ne è un esempio lampante: nel 2023 lo ha prelevato dall'Anversa per 13 milioni di euro e dopo una buona stagione in Bundesliga lo ha rivenduto al PSG per 40 milioni di euro.
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