Markus Krösche potrebbe lasciare l'Eintracht Francoforte e tornare di moda in orbita Milan. Stando a quanto riferito dalla 'BILD', il club tedesco non sarebbe soddisfatto della campagna acquisti condotta dal dirigente e starebbe valutando una risoluzione contrattuale.

Milan, torna di moda Krösche?

Chi è Krösche

I migliori colpi di Krösche

A giugno, la società rossonera aveva raggiunto un accordo totale conma, bloccando l'approdo in Italia del dirigente 46enne. Dopo la fumata nera, ilha deciso di virare su una dirigenza interna. Non è da escludere un nuovo affondo per il tedesco se l'indiscrezione della 'BILD' dovesse essere confermata.è un dirigente tedesco classe 1980, diventato tra i migliori direttori sportivi della Bundesliga grazie all'ottimo lavoro svolto all'Eintracht Francoforte, che guida con successo dal 2021 e con cui ha un contratto valido fino al 2028. La sua carriera è partita da Lipsia, dove ha raccolto l'eredità proprio di Rangnick. Il punto forte della sua strategia è, per poi venderli a cifre molto più alte, generando ingenti plusvalenze per il club.Tra gli esempi più virtuosi della sua filosofia c'èprelevato a parametro zero dal Nantes del 2022 e rivenduto al PSG per la cifra record di circa 95 milioni di euro dopo appena un anno. Un'altra masterclass diè stata la gestione dell'attaccante egizianoscovato a zero dal Wolfsburg nel 2023 e venduto per 75 milioni al Manchester City nel 2025. Restando in tema attaccanti, impossibile non nominareacquistato per 31 milioni dal PSG nel 2024 (dopo una stagione in prestito) e ceduto in Premier League al Liverpool per 95 milioni di euro la scorsa estate. Non solo attaccanti,se ne intende anche di difensori ene è un esempio lampante: nel 2023 lo ha prelevato dall'Anversa per 13 milioni di euro e dopo una buona stagione in Bundesliga lo ha rivenduto al PSG per 40 milioni di euro.