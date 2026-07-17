Il nuovo corso del Milan è iniziato. Con il raduno di lunedì a Milanello, i rossoneri hanno dato il via alla nuova stagione, data che segna uno spartiacque fondamentale: l'inizio della nuova era sotto la gestione di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese, voluto da Cardinale, ha ereditato una panchina davvero bollente. L'obiettivo? rilanciare la squadra. Ma arrivano, come una tempesta, le parole di un uomo il cui futuro poteva tingersi di rossonero: quelle di Markus Krosche.

Milan, il no di Krosche

Nelle scorse settimane, prima che ilufficializzasse Amorim, la dirigenza aveva valutato il profilo di Markus Krosche, uomoda inserire all'interno della propria dirigenza. A distanza di tempo, è lo stesso dirigente tedesco a far chiarezza su quel corteggiamento.

Intervistato dai microfoni di Kicker, Krosche ha spiegato i motivi del mancato approdo a Milano, blindando ancor di più la sua attuale posizione:

"Su questo dirò solo una cosa, mi sono impegnato molto chiaramente con l'Eintracht Francoforte, quindi tutto il resto non era e non è un argomento per me al momento. Non ho mai commentato nessuna voce, mi attengo a questo. Sono sotto contratto con l'Eintracht e mi sento molto a mio agio qui"

Testa al campo: le idee di Amorim

Chiusi i capitoli dirigenziali, l'asse formato dae la dirigenza attuale non intende farsi distrarre da voci extracampo. La priorità assoluta, infatti, è il rettangolo verde. Il tecnico portoghese ha già iniziato a imporre le proprie idee di gioco a Milanello, consapevole che la rinascita del Milan passa dal lavoro svolto nel centro sportivo di Carnago.