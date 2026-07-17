Markus Krosche parla a Kicker del corteggiamento del Milan prima dell'arrivo di Amorim e delle scelte di Cardinale...
Il nuovo corso del Milan è iniziato. Con il raduno di lunedì a Milanello, i rossoneri hanno dato il via alla nuova stagione, data che segna uno spartiacque fondamentale: l'inizio della nuova era sotto la gestione di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese, voluto da Cardinale, ha ereditato una panchina davvero bollente. L'obiettivo? rilanciare la squadra. Ma arrivano, come una tempesta, le parole di un uomo il cui futuro poteva tingersi di rossonero: quelle di Markus Krosche.
Milan, il no di KroscheNelle scorse settimane, prima che il Milan ufficializzasse Amorim, la dirigenza aveva valutato il profilo di Markus Krosche, uomo dell'Eintracht Francoforte da inserire all'interno della propria dirigenza. A distanza di tempo, è lo stesso dirigente tedesco a far chiarezza su quel corteggiamento.
Intervistato dai microfoni di Kicker, Krosche ha spiegato i motivi del mancato approdo a Milano, blindando ancor di più la sua attuale posizione:
"Su questo dirò solo una cosa, mi sono impegnato molto chiaramente con l'Eintracht Francoforte, quindi tutto il resto non era e non è un argomento per me al momento. Non ho mai commentato nessuna voce, mi attengo a questo. Sono sotto contratto con l'Eintracht e mi sento molto a mio agio qui"
Testa al campo: le idee di AmorimChiusi i capitoli dirigenziali, l'asse formato da Cardinale e la dirigenza attuale non intende farsi distrarre da voci extracampo. La priorità assoluta, infatti, è il rettangolo verde. Il tecnico portoghese ha già iniziato a imporre le proprie idee di gioco a Milanello, consapevole che la rinascita del Milan passa dal lavoro svolto nel centro sportivo di Carnago.
© RIPRODUZIONE RISERVATA