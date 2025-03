Ex Milan, che fine ha fatto Abbiati? L’ex rossonero torna in campo!

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, sarebbe pronto a tornare in campo: ecco per quale causa e tutti i dettagli in merito

Fabio Barera Redattore 21 marzo 2025 (modifica il 21 marzo 2025 | 20:50)

Il Milan, storicamente, ha sempre avuto una buona tradizione a livello di portieri e tra gli ex rossoneri che i tifosi ricordano con maggiore affetto c'è anche Christian Abbiati. Il classe 1977, infatti, ha vissuto due lunghe parentesi con la maglia del Diavolo. La prima dal 1998 al 2005, la seconda, a fine carriera, dal 2008 al 2016, anno in cui ha annunciato il proprio ritiro. Nel palmares figurano tre scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Champions League, 1 Supercoppa UEFA e 1 Supercoppa Italiana. Non solo, perché in seguito è rientrato, nel 2017/2018, come club manager sotto la proprietà cinese.