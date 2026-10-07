Davide Ancelotti è sicuro: "Sono pronto per allenare il Milan"

L'ex calciatore e allenatore del Milan Carlo Ancelotti è il tecnico più pagato al mondo. L'allenatore italiano, ora alla guida del Brasile, è in cima alla classifica degli stipendi dei commissari tecnici delle nazionali stilata dalla Bild, con un compenso di ben 10 milioni di euro l'anno.

Ex Milan, che record per Ancelotti

Un riconoscimento economico che conferma il peso di Ancelotti, protagonista di una carriera straordinaria sia in panchina che da calciatore. Per i tifosi delil suo nome è legato soprattutto ad una lunga storia d'amore rossonera: Ancelotti, infatti, prima è arrivato da calciatore, dall'87 al 92, e successivamente da allenatore, dal 2001 al 2009.

Alle sue spalle, nella classifica dei CT più pagati, c'è Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco, alla guida della Germania, percepisce 7 milioni l'anno Sul terzo gradino si trova Pochettino, CT degli Stati Uniti, con uno stipendio di 6,8 milioni l'anno.

In quarta posizione troviamo Thomas Tuchel, alla guida dell'Inghilterra con 6 milioni di euro a stagione. Completa, invece, la top five Luis de la Fuente: il commissario tecnico della Spagna, campione del mondo in carica, percepisce 5 milioni all'anno.