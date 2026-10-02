La graduatoria CIES sul dominio della partita in Serie A: il Milan occupa il secondo posto. L'analisi dei dati e il confronto con le concorrenti
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Il 'CIES' ha pubblicato una classifica basata sulla propensione dei club di Serie A a gestire il ritmo della gara, impostare la manovra e dominare le partite. Secondo questa rilevazione, il Milan occupa il secondo posto assoluto in Italia con un punteggio di 79.4. I rossoneri si posizionano alle spalle della sola Juventus, prima a quota 80.3, lasciandosi dietro squadre come Roma, Como e Inter.
Milan, la graduatoria del CIESNell'analisi dell'osservatorio svizzero, alle spalle del Milan si trovano la Roma e il Como, entrambe a quota 77.9, mentre l'Inter resta staccato a 74.9. In fondo alla graduatoria si posizionano invece il Frosinone , che occupa l'ultimo posto con un punteggio di 34.9, preceduto da Parma (44.9) e Cagliari (46.9). A fare la differenza è soprattutto la gestione prolungata del pallone, più che la capacità di creare azioni da gol.
L'analisi dei datiI numeri registrati dalla Juventus e dal Milan riflettono la scelta di mantenere il controllo del possesso palla per ampi tratti dei match. Un orientamento che trova la sua massima espressione soprattutto nelle gare contro le squadre di fascia inferiore. Al contrario, club come Frosinone, Cagliari o Sassuolo evidenziano parametri più bassi nell'indice, prediligendo uno stile di gioco orientato a pressione alta e ripartenze.
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