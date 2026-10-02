Il 'CIES' ha pubblicato una classifica basata sulla propensione dei club di Serie A a gestire il ritmo della gara, impostare la manovra e dominare le partite. Secondo questa rilevazione, il Milan occupa il secondo posto assoluto in Italia con un punteggio di 79.4. I rossoneri si posizionano alle spalle della sola Juventus, prima a quota 80.3, lasciandosi dietro squadre come Roma, Como e Inter.

Milan, la graduatoria del CIES

L'analisi dei dati

Nell'analisi dell'osservatorio svizzero, alle spalle delsi trovano lae il, entrambe a quota 77.9, mentreresta staccato a 74.9. In fondo alla graduatoria si posizionano invece il, che occupa l'ultimo posto con un punteggio di 34.9, preceduto da(44.9) e(46.9). A fare la differenza è soprattutto la gestione prolungata del pallone, più che la capacità di creare azioni da gol.I numeri registrati dalla Juventus e dal Milan riflettono la scelta diUn orientamento che trova la sua massima espressione soprattutto nelle gare contro le squadre di fascia inferiore. Al contrario, club come Frosinone, Cagliari o Sassuolo evidenziano parametri più bassi nell'indice, prediligendo uno stile di gioco orientato a