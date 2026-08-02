Possesso palla, pressione alta e qualche rischio: così Amorim ha già trasformato il Milan

La corsa alla selezione degli stadi per Euro 2032 entra nel vivo. 13 città italiane hanno presentato le proprie candidature alla Figc, per un totale di 16 strutture. Soltanto cinque impianti verranno scelti per accogliere le sfide della manifestazione che si terrà in Italia e in Turchia. Tra gli stadi presentati c’è anche il nuovo San Siro, impianto condiviso da Milan e Inter che dovrebbe prendere vita nel 2031.

Euro 2032, le candidature di Roma e Napoli

La capitale ha candidato tre impianti: lo, destinato a lavori di ammodernamento, il progetto dele il futuroDoppia alternativa per Napoli, che ha proposto lae l'ipotesi di un impianto di proprietà fortemente voluto da Aurelio De Laurentis.

La lista delle candidate comprende anche l’Allianz Stadium di Torino, il Franchi di Firenze, il Barbera di Palermo, l'Arechi di Salerno e la futura struttura del Cagliari.

Gli altri stadi in corsa

Le scadenze della Figc e i prossimi step

Il quadro delle candidate si completa contutte orientate aldei propri impianti storici. Il piano prevede un volume di investimenti privati stimato dal ‘Corriere della Sera’ in circaI documenti verranno ora esaminati dallaper riscontrare la conformità con le direttive. La scelta dei cinque stadi ufficiali e delle strutture di riserva avverràSuccessivamente, la UEFA effettuerà una verifica finale per l'approvazione definitiva delle sedi.