La Figc raccoglie 16 candidature per Euro 2032: c'è anche il nuovo San Siro. Ecco quanti stadi saranno scelti e quando arriverà la decisione
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La corsa alla selezione degli stadi per Euro 2032 entra nel vivo. 13 città italiane hanno presentato le proprie candidature alla Figc, per un totale di 16 strutture. Soltanto cinque impianti verranno scelti per accogliere le sfide della manifestazione che si terrà in Italia e in Turchia. Tra gli stadi presentati c’è anche il nuovo San Siro, impianto condiviso da Milan e Inter che dovrebbe prendere vita nel 2031.
Euro 2032, le candidature di Roma e NapoliLa capitale ha candidato tre impianti: lo Stadio Olimpico, destinato a lavori di ammodernamento, il progetto del nuovo impianto della Roma a Pietralata e il futuro Flaminio dalla Lazio. Doppia alternativa per Napoli, che ha proposto la riqualificazione del Diego Armando Maradona e l'ipotesi di un impianto di proprietà fortemente voluto da Aurelio De Laurentis.
La lista delle candidate comprende anche l’Allianz Stadium di Torino, il Franchi di Firenze, il Barbera di Palermo, l'Arechi di Salerno e la futura struttura del Cagliari.
Gli altri stadi in corsaIl quadro delle candidate si completa con Bologna, Verona, Genova, Bari e Lecce, tutte orientate al recupero dei propri impianti storici. Il piano prevede un volume di investimenti privati stimato dal ‘Corriere della Sera’ in circa 4,5 miliardi di euro.
Le scadenze della Figc e i prossimi stepI documenti verranno ora esaminati dalla Federcalcio per riscontrare la conformità con le direttive UEFA. La scelta dei cinque stadi ufficiali e delle strutture di riserva avverrà entro il 1° ottobre. Successivamente, la UEFA effettuerà una verifica finale per l'approvazione definitiva delle sedi.
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