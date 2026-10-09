Il Milan pianifica il futuro del centrocampo: in lista Alex Scott del Bournemouth e Yasin Ayari del Brighton per raccogliere l'eredità di Luka Modric
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Il Milan valuta attentamente il futuro del centrocampo, consapevole che questa potrebbe essere l'ultima stagione in rossonero di Luka Modric, per il quale si ipotizza un rientro al Real Madrid dall'altra parte della scrivania. La dirigenza rossonera sta monitorando le occasioni in Premier League e ha messo nel mirino due calciatori classe 2003 per rinforzare la mediana di Ruben Amorim: Alex Scott del Bournemouth e Yasin Ayari del Brighton.
Calciomercato Milan, chi è ScottIn cima alle preferenze del Milan c'è Alex Scott, scrive ‘Il Corriere dello Sport’. Il ventunenne del Bournemouth, fresco di esordio con la Nazionale inglese, garantisce duttilità tattica: può giocare da mediano, da mezzala box-to-box o da trequartista. L'operazione presenta un ostacolo di natura economica legato alle richieste del club britannico, che valuta il cartellino oltre 50 milioni di euro. Sulle sue tracce si stanno muovendo anche diverse società di Premier League.
Ayari: il possibile colpo a zeroL'alternativa, secondo 'Tuttomercatoweb.com' è Yasin Ayari, centrocampista svedese di proprietà del Brighton. Il classe 2003, impiegabile in mediana o sulla trequarti, si è messo in luce sia in campionato sia con la maglia della Svezia nell'ultimo Mondiale. La trattativa per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2027 con i Seagulls è in una fase di stallo: dopo la richiesta da 45 milioni avanzata dal club inglese alla Roma la scorsa estate, il mancato prolungamento consentirebbe al Milan di inserirsi in vista dei prossimi mesi per provare il colpo a parametro zero. Per tentare l’affondo, sarà fondamentale anticipare la concorrenza e pagare le commissioni richieste dal giocatore e dal suo entourage.
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