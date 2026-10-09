Il Milan valuta attentamente il futuro del centrocampo, consapevole che questa potrebbe essere l'ultima stagione in rossonero di Luka Modric, per il quale si ipotizza un rientro al Real Madrid dall'altra parte della scrivania. La dirigenza rossonera sta monitorando le occasioni in Premier League e ha messo nel mirino due calciatori classe 2003 per rinforzare la mediana di Ruben Amorim: Alex Scott del Bournemouth e Yasin Ayari del Brighton.

Calciomercato Milan, chi è Scott

Ayari: il possibile colpo a zero

In cima alle preferenze delc'èscrive ‘Il Corriere dello Sport’. Il ventunenne del, fresco di esordio con la Nazionale inglese, garantisce duttilità tattica: può giocare da mediano, da mezzala box-to-box o da trequartista. L'operazione presenta un ostacolo di natura economica legato alle richieste del club britannico, che valuta ilSulle sue tracce si stanno muovendo anche diverse società di Premier League.L'alternativa, secondo 'Tuttomercatoweb.com' è, centrocampista svedese di proprietà del. Il classe 2003, impiegabile in mediana o sulla trequarti, si è messo in luce sia in campionato sia con la maglia della Svezia nell'ultimo Mondiale. La trattativa per il rinnovo del suocon i Seagulls è in una fase di stallo: dopo la richiesta da 45 milioni avanzata dal club inglese alla Roma la scorsa estate, il mancato prolungamento consentirebbe aldi inserirsi in vista dei prossimi mesi per provare ilPer tentare l’affondo, sarà fondamentale