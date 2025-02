Empoli-Milan, Conceicao spiazza: fuori Leao e un altro big a centrocampo

Sérgio Conceicao potrebbe proporre più di una sorpresa in vista di Empoli - Milan . Nella giornata di domani, sabato 8 febbraio , si giocherà infatti allo stadio 'Carlo Castellani - Computer Gross Arena', alle ore 18:00 , la sfida tra i rossoneri e gli azzurri di Roberto D'Aversa . Una sfida che al Diavolo servirà anche per dare continuità alle ultime convincenti uscite contro Inter e Roma , e per dare spazio anche ai nuovi innesti arrivati dal mercato.

Secondo quanto riferito dal collega Luca Bianchin, giornalista del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', attraverso un post sul proprio profilo 'X', il lusitano dovrebbe lasciare Rafael Leao in panchina, proponendo dal 1' Joao Felix. Anche a centrocampo potrebbe rifiatare in big. Trattasi di Tijjani Reijnders, che dovrebbe rimanere fuori dal 1' a favore della coppia Youssouf Fofana-Yunus Musah. Per entrambi, comunque, non sembra trattarsi di una bocciatura, ma di un turnover anche in vista dei prossimi impegni.