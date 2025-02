Milan, Conceicao pregusta di lanciare i ‘Fantastici Quattro’: ecco quando

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Sergio Conceicao, allenatore del Milan, stia meditando di lanciare i 'Fantastici Quattro' a Milanello e dintorni ben prima della nuova versione della Marvel, in uscita nel prossimo mese di luglio. Il calciomercato invernale del club di Via Aldo Rossi, infatti, è stato scoppiettante e ha portato in dote al tecnico portoghese delle alternative offensive di livello assoluto.