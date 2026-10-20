France Football lancia la votazione per il Ballon d'Or Of All Time: tra le dieci leggende compaiono due ex volti della storia del Milan
Milan, Van Basten: "Da Camarda a Zirkzee, vi dico la mia opinione" | PM VIDEO
'France Football' ha deciso di mettere a confronto le annate più incredibili nella storia del calcio e lo sta facendo direttamente sul proprio sito ufficiale attraverso il sondaggio "Ballon d'Or Of All Time". L'iniziativa punta a premiare la stagione individuale più prestigiosa tra i dieci fuoriclasse capaci di conquistare il Pallone d'Oro per almeno due volte durante la propria carriera. Nell'elenco dei candidati la tifoseria del Milan ritrova due figure: da una parte Marco Van Basten, capace di alzare il trofeo francese per tre volte proprio durante gli anni d'oro con il Diavolo, dall'altra Ronaldo Nazario, che ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2007/2008.
Le modalità di voto e la situazione in classificaA differenza della classica cerimonia annuale per l'assegnazione del premio, coordinata da una giuria selezionata di giornalisti internazionali, questo speciale contest viene deciso direttamente dai tifosi. Per partecipare basta accedere alla piattaforma web della rivista francese, esprimendo la propria preferenza entro il termine fissato per il 27 ottobre. Il verdetto definitivo verrà reso noto il giorno seguente, il 28 ottobre. Al momento, in testa alla graduatoria c’è l’annata 2008 di Cristiano Ronaldo al Manchester United.
I dieci candidati alla vittoria finaleI dieci profili selezionati da 'France Football' ripercorrono epoche differenti del calcio:
- Lionel Messi
- Cristiano Ronaldo
- Marco Van Basten
- Michel Platini
- Johan Cruyff
- Ronaldo Nazario
- Karl-Heinz Rummenigge
- Kevin Keegan
- Franz Beckenbauer
- Alfredo Di Stefano
L'assenza di Pelé e Diego Armando MaradonaScorrendo la lista dei nominati si nota subito l'assenza di due leggende assolute del calibro di Pelé e Diego Armando Maradona. Nessuna svista nella composizione dell'elenco: fino al 1995 il regolamento del Pallone d'Oro ammetteva esclusivamente calciatori di nazionalità europea, escludendo a monte i campioni sudamericani. Un approfondimento statistico pubblicato dalla stessa rivista francese nel 2015 ha calcolato che, se le porte fossero state aperte fin dalle origini a tutti i Paesi del mondo, Pelé avrebbe collezionato 7 Palloni d'Oro, mentre Maradona ne avrebbe conquistati 2.
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