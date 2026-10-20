'France Football' ha deciso di mettere a confronto le annate più incredibili nella storia del calcio e lo sta facendo direttamente sul proprio sito ufficiale attraverso il sondaggio "Ballon d'Or Of All Time". L'iniziativa punta a premiare la stagione individuale più prestigiosa tra i dieci fuoriclasse capaci di conquistare il Pallone d'Oro per almeno due volte durante la propria carriera. Nell'elenco dei candidati la tifoseria del Milan ritrova due figure: da una parte Marco Van Basten, capace di alzare il trofeo francese per tre volte proprio durante gli anni d'oro con il Diavolo, dall'altra Ronaldo Nazario, che ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2007/2008.

Le modalità di voto e la situazione in classifica

I dieci candidati alla vittoria finale

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Marco Van Basten

Michel Platini

Johan Cruyff

Ronaldo Nazario

Karl-Heinz Rummenigge

Kevin Keegan

Franz Beckenbauer

Alfredo Di Stefano

L'assenza di Pelé e Diego Armando Maradona

A differenza della classica cerimonia annuale per l'assegnazione del premio, coordinata da una giuria selezionata di giornalisti internazionali, questo speciale contest viene deciso. Per partecipare basta accedere allaesprimendo la propria preferenza entro ilottobre. Il verdetto definitivo verrà reso noto il giorno seguente, il 28 ottobre. Al momento, in testa alla graduatoria c’è l’annata 2008 dial Manchester United.I dieci profili selezionati da 'ripercorrono epoche differenti del calcio:Scorrendo la lista dei nominati si nota subito l'assenza di due leggende assolute del calibro di. Nessuna svista nella composizione dell'elenco: fino al 1995 il regolamento del Pallone d'Oro ammetteva esclusivamente calciatori di, escludendo a monte i campioni sudamericani. Un approfondimento statistico pubblicato dalla stessa rivista francese nel 2015 ha calcolato che, se le porte fossero state aperte fin dalle origini a tutti i Paesi del mondo, Pelé avrebbe collezionato, mentre Maradona ne avrebbe conquistati